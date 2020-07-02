Люди привыкли чаще считать гениальными мужчин, а не женщин

Авторы работы, опубликованной в журнале Journal of Experimental Social Psychology, протестировали более 3000 жителей 78 стран. Исследователи говорят, что стереотип об интеллектуальном превосходстве мужчин появляется не осознанно, а в результате неявного предубеждения, когда человек мыслит ассоциативно.

Именно поэтому участники эксперимента прошли тест, целью которого было выявить скрытые стереотипы (или «автоматические ассоциации»). Добровольцам показывали серию изображений: например, фото женщины или слово «гениальный». Затем участники должны были отсортировать изображения по двум категориям. В одних испытаниях люди должны были отсортировать картинки, которые ассоциируются с мужчинами или с чем-то гениальным. В других испытаниях наоборот нужно было выбрать изображения, связанные с женщинами или гениальностью.

В итоге оказалось, что в большинстве случаев участники относили слова «гениальность» и «гениальный» к мужчинам.

Помимо этого, людей напрямую спросили, считают ли они, что среди мужчин чаще встречаются гении, чем среди женщин. В этой ситуации те же самые участники говорили, что так не думают.