Люди с аллергией реже заражаются COVID-19

”Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции”, - поделилась врач в рамках пресс-конференции.

За все время пандемии в России с коронавирусом столкнулись порядка 2 015 608 людей. Из них на сегодняшний день выздоровело 1 526 656 человек, а умерло 34 850. За последние сутки было зафиксировано 23 610 новых случаев инфицирования.

Напомним, что нескольким ранее стало известно, что российские власти выпустят приложение для отслеживания контактов с заболевшими коронавирусом