Люди с истерическими и параноидальными чертами оказались более падкими на фейковые новости

Оказалось, что люди с шизотипическими, параноидальными и истерическими чертами личности, как правило, чаще испытывают проблемы с обнаружением фальшивых новостей. Кроме того, эти люди страдают от большей тревожности и имеют больше когнитивных искажений.

Во время исследования участники прошли тест на фейковые новости о COVID-19. В тесте людям было предложено 18 утверждений: шесть были ложными, шесть — верными, а для последних шести не было достаточно информации, чтобы доказать их истинность или ложность. На каждое утверждение можно было ответить «верно», «ложно» или «неопределенно».

Результаты исследования оказались сложными, но значимыми. Учёные заявили, что результаты подтвердили вывод о том, что неспособность правильно распознать фальшивые новости связана с повышенным психопатологическим риском при тревожности, шизотипии, паранойе, нарциссизме и т.д.