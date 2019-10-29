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Люди с маленьким мозгом оказались склонны к алкоголизму
А раньше считалось, что алкоголизм провоцирует уменьшение мозга
Раньше учёные считали, что злоупотребление алкоголем влияет на уменьшение объёма мозга. Это было ещё одним аргументом против пристрастия к спиртным напиткам. Но последнее исследование, похоже, опровергает раннюю точку зрения. Связь может быть совершенно неочевидной.
В исследовании, опубликованном в журнале Biological Psychiatry, говорится, что генетически обусловленное снижение объёма мозга может быть фактором риска развития алкогольной зависимости.
Учёные изучали данные различных людей, страдающих и не страдающих алкоголизмом. Например, рассматривали близнецов, один из которых был алкоголиком.
В итоге, исследователи пришли к выводу, что есть определённые генетические факторы, из-за которых мозг теряет в объёме, а это в свою очередь может привести к развитию алкогольной зависимости.
Учёные считают, что благодаря их работе, можно улучшить оценку риска алкоголизма. Но стоит помнить, что большую роль всё-таки играют факторы среды.
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