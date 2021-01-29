Наука и технологии
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Люди с недовольными лицами показались другим представителями низшего класса
Окружающие думают, что счастливые — это богатые люди
Учёные пришли к выводу, что люди склонны считать других людей с хмурыми лицами представителями низшего социального класса. Радостное лицо у окружающих ассоциируется с более высоким социальным положением.
Исследователи рассказали, что счастливые лица ассоциируется с принадлежностью к более высокому социальному классу, потому что есть стереотип: богатые люди счастливее.
Учёные провели исследование, чтобы это подтвердить. Сначала они спросили у 30 человек, какие эмоции испытывают богатые и бедные люди. Затем в эксперименте с 675 людьми, участников попросили распределить фотографии людей с разными выражениями лиц на группы по социальным классам.
Людей с недовольным, испуганным или грустным лицом чаще всего относили к бедным или рабочим.