Люди с недовольными лицами показались другим представителями низшего класса

Исследователи рассказали, что счастливые лица ассоциируется с принадлежностью к более высокому социальному классу, потому что есть стереотип: богатые люди счастливее.

Учёные провели исследование, чтобы это подтвердить. Сначала они спросили у 30 человек, какие эмоции испытывают богатые и бедные люди. Затем в эксперименте с 675 людьми, участников попросили распределить фотографии людей с разными выражениями лиц на группы по социальным классам.

Людей с недовольным, испуганным или грустным лицом чаще всего относили к бедным или рабочим.