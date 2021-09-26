Люди с повышенной чувствительностью к стрессу оказались подвержены заболеваниям сердца

Целью исследования было создать тест, который поможет определять таких людей. Это позволило бы улучшить методы лечения.

Речь идёт о гормонах группы глюкокортикоиды. Основным и наиболее активным таким гормоном у человека является кортизол. Он вырабатывается в ответ на стресс. Глюкокортикоиды действуют как противовоспалительные средства и обычно используются для лечения аллергии, астмы и других состояний, связанных с гиперактивной иммунной системой. Однако люди по-разному реагируют на эти гормоны. Тест, позволяющий выявлять людей с повышенной чувствительностью, был бы очень полезен для улучшения результатов лечения.

Во время работы учёные увидели, что увеличенная чувствительность к глюкокортикоидам может быть связана с инфарктами. В будущем исследователям предстоит лучше изучить различия между людьми.