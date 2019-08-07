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Люди заселили Луну самыми живучими земными животными

Тихоходками
В апреле индийский зонд «Берешит» разбился при посадке о поверхность Луны. Среди груза зонда находились тысячи тихоходок — микроскопических беспозвоночных, известных своей способностью выживать даже в самых суровых условиях. Учёные не исключают, что животные могли пережить падение.

Как сообщили представители фонда Arch Mission Foundation, шансы на выживание тихоходок (tardigrades) чрезвычайно велики. Однако перед полётом они были обезвожены и погружены в анабиоз. Животных также заключили в эпоксидную смолу. Впрочем тихоходки способны возвращаться к жизни из состояния анабиоза спустя многие годы.

Чтобы это случилось, необходимо достать животных из капсул, обеспечить водой и поместить в подходящую атмосферу. Так что самостоятельно они расползтись по Луне не смогут. Тем не менее, это важный прецедент для человечества.

Ранее учёные также заявляли о вероятности занесения земных микроорганизмов на Марс в ходе миссии Curiosity.

Тихоходки, размеры тела которых не превышают 1,5 мм, и сами похожи на инопланетных существ

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