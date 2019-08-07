Люди заселили Луну самыми живучими земными животными

Как сообщили представители фонда Arch Mission Foundation, шансы на выживание тихоходок (tardigrades) чрезвычайно велики. Однако перед полётом они были обезвожены и погружены в анабиоз. Животных также заключили в эпоксидную смолу. Впрочем тихоходки способны возвращаться к жизни из состояния анабиоза спустя многие годы.

Чтобы это случилось, необходимо достать животных из капсул, обеспечить водой и поместить в подходящую атмосферу. Так что самостоятельно они расползтись по Луне не смогут. Тем не менее, это важный прецедент для человечества.

Ранее учёные также заявляли о вероятности занесения земных микроорганизмов на Марс в ходе миссии Curiosity.