Люди стали чаще ломать технику дома из-за VR-очков

Как сообщает британская страховая компания Aviva, за 2021 год число обращений за страховыми выплатами увеличилось на 31%. В основном люди просят покрыть поломки мебели и разбитые телевизоры и мониторы. Люди в VR-очках плохо ориентируются в пространстве и сносят окружающие предметы, пока играют.

Средняя страховая выплата в течение 2021 года составила около 650 фунтов (около 67 тысяч рублей). Эксперты считают, что количество обращений продолжит расти. Пользователей призывают быть осторожнее и обратить внимание на страховку дома.