Люди стали чаще ломать технику дома из-за VR-очков

Наука и технологии
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Люди стали чаще ломать технику дома из-за VR-очковЧисло обращений в страховые компании выросло
Стало известно, что из-за роста популярности очков виртуальной реальности (VR) выросло число обращений в страховые компании из-за бытовых поломок. Люди в гарнитуре, видимо, просто не замечают, как роняют всё вокруг.
Как сообщает британская страховая компания Aviva, за 2021 год число обращений за страховыми выплатами увеличилось на 31%. В основном люди просят покрыть поломки мебели и разбитые телевизоры и мониторы. Люди в VR-очках плохо ориентируются в пространстве и сносят окружающие предметы, пока играют.
Средняя страховая выплата в течение 2021 года составила около 650 фунтов (около 67 тысяч рублей). Эксперты считают, что количество обращений продолжит расти. Пользователей призывают быть осторожнее и обратить внимание на страховку дома.
Источник: Канобу