Люди стали настолько шумными, что косатки в море не могут охотиться

В исследовании, проведенном под руководством Дженнифер Теннессен, использовалась технология слежения, известная как Dtags, которая крепится к косаткам и записывает подробные данные об их перемещениях и условиях окружающей среды. Полученные результаты свидетельствуют о том, что повышенный уровень шума от лодок и кораблей нарушает эхолокацию косаток.

Исследование показало, что при увеличении уровня окружающего шума косатки тратили больше времени на поиск пищи, реже преследовали добычу и с меньшим успехом ее ловили. Особенно страдали самки косаток.

Ученые, однако, подчеркивают, что снижение уровня шума — это «лишь один из компонентов более широкой стратегии сохранения, необходимой для борьбы с многочисленными угрозами, с которыми сталкиваются популяции косаток».