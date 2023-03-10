Люди стали обращаться за психологической помощью к нейросетям

Axios пишет, что люди стали заполнять форумы, где они рассказывают о своем опыте использования ChatGPT в качестве личного терапевта. На Reddit можно найти людей, предлагающих примеры запросов к нейросети, что она попыталась помочь преодолеть пережитые травмы или просто улучшила ваши навыки общения.

Другие делятся советами о том, какие запросы к чат-боты использовать и как получить наилучшие ответы во время терапевтической сессии ChatGPT.

“Как человек, который в своей жизни пользовался множеством услуг в области психического здоровья, я могу сказать, что ChatGPT оказался невероятно полезным, гораздо более полезным, чем многие люди, с которыми я общался”, - поделился один из пользователей Reddit.