Люди стали поддерживать демократию меньше, чем когда-либо в истории

Исследователи говорят о глобальном тренде: речь идёт и о Европе, и об Африке, и об Азии, и об Австралии. Доля людей, недовольных демократией, выросла с середины 1990-х: с 47,9% to 57,5%. Учёные говорят, что в 2019 году был отмечен самый высокий уровень неудовлетворённости данной политической системой за всю историю наблюдений. Началась она, кстати, в 1995 году.

Исследователи опирались на данные четырёх миллионов людей. Они отметили, что особенно недовольство демократией увеличилось среди жителей развитых стран. Причём кризис наметился ещё в 2005 году, но достиг рекордной отметки в 2019.

Интересно, что есть страны, которые наоборот отметились высоким уровнем удовлетворённости демократией. Это Дания, Швейцария, Норвегия и Нидерланды.