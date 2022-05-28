Люди стали причиной странной эволюции таракан

Когда самец таракана очень сильно хочет спариться с самкой, он придвигает к ней свой зад, раскрывает крылья и предлагает ей “домашнюю еду” - сахар и жиры, выдавленные из его тергальной железы. Пока самка ест, самец прижимается к ней, доставляя пакет со спермой.

Еще в 1993 году ученые из Университета штата Северная Каролина обнаружили одну особенность у рыжего таракана - они не испытывали привязанности к одной из форм сахара, называемой глюкозой.

И, похоже, мы создали их случайно, после десятилетий попыток убить их предков с помощью сладких порошков и жидкостей с ядом. Тараканы, которые жаждали сладкого, съедали яд и умирали, в то время как тараканы, менее пристрастные к глюкозе, избегали смертельных ловушек и выживали достаточно долго, чтобы размножаться, передавая этот признак следующему поколению тараканов.

Теперь же, согласно исследованию, опубликованному в журнале Communications Biology, та же черта, которая может помочь самке таракана избежать сладких на вкус ядовитых приманок, также снижает вероятность того, что она останется и будет спариваться с нормальными самцами тараканов.

Это происходит потому, что слюна таракана способна быстро расщеплять сложные сахара, такие как те, что содержатся в ухаживании самца, и превращать их в простые сахара, такие как глюкоза. Поэтому, когда одна из этих не любящих глюкозу самок откусывает от брачного подарка самца, он буквально становится горьким у нее во рту, и она убегает, прежде чем самец успевает завершить свой "маневр".

В лабораторных экспериментах доктор Вада-Кацумата и ее коллеги показали, что самки, не переносящие глюкозу, более пугливы по отношению к самцам, чем тараканы дикого типа - так исследователи называют тараканов, не переносящих глюкозу. Однако они также обнаружили, что самцы с отвращением к глюкозе, похоже, компенсируют это более быстрым переходом к размножению после предложения своего подарка.