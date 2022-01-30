Люди стали виновниками уменьшения мозга кошек

Исследователи сравнили размер черепа у домашних кошек (Felis catus) и диких кошек из Европы и Африки, которые, как показал генетический анализ, принадлежат к родительским видам, от которых медленно эволюционировали привычные нам котики. Команда также изучила гибриды диких и домашних кошек.

Анализ показал, что домашние животные действительно имеют меньший объём черепа (подразумевающий меньший мозг) по сравнению как с европейскими дикими кошками, так и с африканскими дикими кошками.

Учёные предположили, что естественный отбор при одомашнивании привёл к выработке меньшего количества клеток, связанных с возбудимостью и страхом, у животных. Это могло повлечь за собой и другие изменения.