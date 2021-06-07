Люди теряют из-за курения 200 млн лет жизни в год

Наука и технологии
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Люди теряют из-за курения 200 млн лет жизни в годМужчины чаще женщин умирают от причин, связанных с курением
Международная команда учёных проанализировала распространённость табакокурения в мире, а также оценила его последствия.
Исследование охватило 204 страны и период с 1990 по 2019 год. Кратко о нём рассказывает Naked Science.
Учёные насчитали 1,14 млрд активных курильщиков в мире. Это сопоставимо с населением Индии и Китая. Больше всего курят в Китае, Индии, Индонезии, США, России, Бангладеше, Японии, Турции, Вьетнаме и Филиппинах.
В 2019 году потери от курения составили 7,69 млн смертей и 200 млн лет жизни, пишут учёные. Также они рассказали, что курение внесло вклад в 20,2% смертей от всех причин среди мужчин. Среди женщин смертей, связанных с курением табака, меньше.