Наука и технологии
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Люди выкормили птенца хищной птицы с помощью дрона
Это первый такой случай
Израильские орнитологи и военные выкормили птенца хищной птицы с помощью дрона. Маленький белоголовый сип лишился матери, но смог выжить благодаря людям.
Белоголовый сип распространён в Евразии, в Северной и Северо-Восточной Африке. В Израиле за птицами следят с помощью онлайн-камер на гнёздах, чтобы убедиться в их благополучии.
В марте 2020 года одна из камер зафиксировала появление птенца в гнезде на севере Израиля. В июне мать погибла на линиях электропередач, а оставшийся в живых самец уже не мог обеспечить птенца достаточным количеством еды.
Тогда орнитологи решили помочь самцу и подкармливать птенца с помощью дрона. Беспилотником управляли сотрудники спецназа из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Раз в два-четыре дня дрон приносил к гнезду корм. Птенец не боялся беспилотника и спокойно ел пищу. В итоге сип даже смог опериться и покинуть гнездо.