Люди выкормили птенца хищной птицы с помощью дрона

Белоголовый сип распространён в Евразии, в Северной и Северо-Восточной Африке. В Израиле за птицами следят с помощью онлайн-камер на гнёздах, чтобы убедиться в их благополучии.

В марте 2020 года одна из камер зафиксировала появление птенца в гнезде на севере Израиля. В июне мать погибла на линиях электропередач, а оставшийся в живых самец уже не мог обеспечить птенца достаточным количеством еды.

Тогда орнитологи решили помочь самцу и подкармливать птенца с помощью дрона. Беспилотником управляли сотрудники спецназа из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Раз в два-четыре дня дрон приносил к гнезду корм. Птенец не боялся беспилотника и спокойно ел пищу. В итоге сип даже смог опериться и покинуть гнездо.