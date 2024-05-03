Люди загрязнили Балтийское море токсичными металлами

По оценкам исследователей, от 20 до 60% таллия в Балтийском море является результатом деятельности человека за последние 80 лет. Хотя текущий уровень содержания таллия в морской воде невысок, исследование вызывает опасения, что в будущем он может увеличиться из-за продолжающейся антропогенной деятельности или изменений в химическом составе моря.

К счастью, уникальная среда Балтийского моря, богатая сульфидными минералами, задерживает большую часть таллия в осадочных породах, предотвращая его немедленное распространение. Однако это также создает потенциальный риск в будущем.

Исследование также проливает свет на возможное происхождение загрязнения таллием. Рост производства цемента в регионе после Второй мировой войны считается одним из основных факторов, способствовавших загрязнению, наряду со сжиганием угля и обжигом пирита.

Данное исследование подчеркивает необходимость срочного решения проблемы как существующего таллиевого загрязнения, так и потенциальных рисков, связанных с попытками реоксигенации.