Люди засорили Марс и спаслись бегством на Землю? Мнение учёных

Споры исследователей по поводу зарождения жизни на Марсе начались после того, как там нашли следы воды, микроорганизмов, изменения климата, а также химических веществ, которые требуются для функционирования земных организмов (сера, кислород, водород, азот, фосфор, углерод и др.). Эти факты стали причиной возникновения концепции о существовании и появлении жизни на Красной планете.

Ряд учёных полагает, что первые живые существа появились именно на Марсе. А на Землю микроорганизмы попали через метеориты, упавшие с этой планеты. И действительно: марсианские метеориты были найдены в разных районах нашей планеты, о чём свидетельствуют данные Международной ассоциации коллекционеров метеоритов. То есть с Красной планеты могло попасть на Землю порядка 160 частиц метеоритов.

А ещё есть теория, что люди сначала жили на Марсе, а потом, когда разрушили эту планету, переместились на Землю. Это предположение может оказаться правдой. Однако научные труды показывают, что на Землю с Марса переселились не люди, а микроорганизмы.