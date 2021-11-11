Наука и технологии
Сегодня в 21:33
2 мин.

Люди засорили Марс и спаслись бегством на Землю? Мнение учёных

Некоторые исследования доказывают, что жизнь зародилась на Красной планете
Где на самом деле появился первый человек? Может ли оказаться, что люди существовали когда-то давно на Марсе? На эти и другие вопросы о Красной планете отвечают учёные в статье издания Sasapost.
Люди засорили Марс и спаслись бегством на Землю? Мнение учёных

Споры исследователей по поводу зарождения жизни на Марсе начались после того, как там нашли следы воды, микроорганизмов, изменения климата, а также химических веществ, которые требуются для функционирования земных организмов (сера, кислород, водород, азот, фосфор, углерод и др.). Эти факты стали причиной возникновения концепции о существовании и появлении жизни на Красной планете.

Ряд учёных полагает, что первые живые существа появились именно на Марсе. А на Землю микроорганизмы попали через метеориты, упавшие с этой планеты. И действительно: марсианские метеориты были найдены в разных районах нашей планеты, о чём свидетельствуют данные Международной ассоциации коллекционеров метеоритов. То есть с Красной планеты могло попасть на Землю порядка 160 частиц метеоритов.

А ещё есть теория, что люди сначала жили на Марсе, а потом, когда разрушили эту планету, переместились на Землю. Это предположение может оказаться правдой. Однако научные труды показывают, что на Землю с Марса переселились не люди, а микроорганизмы.

Люди засорили Марс и спаслись бегством на Землю? Мнение учёных

В этом году также возникла новая теория. Она заключается в том, что люди могли случайно занести на Марс микроорганизмы (сейчас на территории этой планеты побывало более 30 космических кораблей). То есть найденные организмы - это, возможно, и есть те формы жизни. В NASA на это отвечают, что на самом деле довольно сложно добиться того, чтобы человек отправился в космос без таких микроорганизмов, поскольку некоторые из них находятся на коже или внутри нас.

Вместе с тем стало известно, что марсианский кратер Езеро - это бывшее озеро. А данный факт идёт вразрез с идеей о загрязнении людьми Марса, ведь в кратере могут находиться древние формы жизни.

Источник: ИноСМИ
Новости партнеров
Новости партнеров