Люди засорили Марс и спаслись бегством на Землю? Мнение учёных

Люди засорили Марс и спаслись бегством на Землю? Мнение учёныхНекоторые исследования доказывают, что жизнь зародилась на Красной планете
Споры исследователей по поводу зарождения жизни на Марсе начались после того, как там нашли следы воды, микроорганизмов, изменения климата, а также химических веществ, которые требуются для функционирования земных организмов (сера, кислород, водород, азот, фосфор, углерод и др.). Эти факты стали причиной возникновения концепции о существовании и появлении жизни на Красной планете.
Ряд учёных полагает, что первые живые существа появились именно на Марсе. А на Землю микроорганизмы попали через метеориты, упавшие с этой планеты. И действительно: марсианские метеориты были найдены в разных районах нашей планеты, о чём свидетельствуют данные Международной ассоциации коллекционеров метеоритов. То есть с Красной планеты могло попасть на Землю порядка 160 частиц метеоритов.
А ещё есть теория, что люди сначала жили на Марсе, а потом, когда разрушили эту планету, переместились на Землю. Это предположение может оказаться правдой. Однако научные труды показывают, что на Землю с Марса переселились не люди, а микроорганизмы.
В этом году также возникла новая теория. Она заключается в том, что люди могли случайно занести на Марс микроорганизмы (сейчас на территории этой планеты побывало более 30 космических кораблей). То есть найденные организмы - это, возможно, и есть те формы жизни. В NASA на это отвечают, что на самом деле довольно сложно добиться того, чтобы человек отправился в космос без таких микроорганизмов, поскольку некоторые из них находятся на коже или внутри нас.
Вместе с тем стало известно, что марсианский кратер Езеро - это бывшее озеро. А данный факт идёт вразрез с идеей о загрязнении людьми Марса, ведь в кратере могут находиться древние формы жизни.