Людям оказались не нужны роботы-заменители обслуживающего персонала

На прошлой неделе сеть роботизированных кофеен CafeX закрыла свои торговые точки. В этих заведениях кофе готовила и подавала механическая рука. Из всех точек открытыми остались только те, что расположены в аэропортах Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Кроме того, ещё в июле 2019 года начали закрываться автоматизированные станции Eatsa, на которых роботы готовили боулы с киноа. Из бизнеса ушёл и стартап Zume, который использовал роботов для приготовления пиццы.

Business Insider пишет, что Сан-Франциско был «идеальным рынком» для экспериментов с новыми технологиями в ресторанах. Однако эксперты считают, что люди оказались не готовы к тому, чтобы их полностью обслуживали роботы, а не люди.