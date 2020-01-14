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Людям оказались не нужны роботы-заменители обслуживающего персонала
Рестораны с роботами начали закрываться
В Сан-Франциско начали закрываться рестораны, в которых вместо сотрудников-людей «трудились» роботы. Журналисты предполагают, что это связано с неготовностью клиентов видеть автоматы в качестве обслуживающего персонала.
На прошлой неделе сеть роботизированных кофеен CafeX закрыла свои торговые точки. В этих заведениях кофе готовила и подавала механическая рука. Из всех точек открытыми остались только те, что расположены в аэропортах Сан-Франциско и Сан-Хосе.
Кроме того, ещё в июле 2019 года начали закрываться автоматизированные станции Eatsa, на которых роботы готовили боулы с киноа. Из бизнеса ушёл и стартап Zume, который использовал роботов для приготовления пиццы.
Business Insider пишет, что Сан-Франциско был «идеальным рынком» для экспериментов с новыми технологиями в ресторанах. Однако эксперты считают, что люди оказались не готовы к тому, чтобы их полностью обслуживали роботы, а не люди.