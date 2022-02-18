Людям оказались не нужны умные тележки

В сеть утекли внутренние документы компании. Из них стало ясно, что популярность умных тележек неуклонно падает. Сообщается, что тележками пользуются только в 11-15% случаев. Amazon же рассчитывал примерно на 30%. Стоит оговориться, что пока такие тележки есть только в 23 магазинах самого интернет-гиганта.

В Amazon решили, что тележки непопулярны не из-за своей концепции, а из-за маленьких размеров — в них не вмещаются большие товары — и трудностей со сканированием товаров. Ещё такие тележки нельзя взять с собой на улицу, чтобы довезти до машины.