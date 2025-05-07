Людям сложнее сопереживать странам, чем отдельным её жителям

В экспериментах участникам показывали изображения отдельных людей или групп, измеряя их мозговую активность с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). ЭЭГ фиксирует электрические сигналы мозга, помогая понять, как он реагирует на стимулы. Результаты показали, что эмпатия к группам требует больше когнитивных усилий, так как мозгу сложнее представить коллектив как единое целое. Это объясняет, почему трагедии одного человека часто вызывают больше сочувствия, чем массовые бедствия.

Учёные также связывают это с эволюцией: наши предки жили в небольших группах, где личные связи были важнее коллективных.