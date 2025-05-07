Людям сложнее сопереживать странам, чем отдельным её жителям

Опубликовано 07 мая 2025, 16:341 мин.
Людям сложнее сопереживать странам, чем отдельным её жителямИ другим группам
Новое исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало, что людям требуется больше усилий, чтобы испытывать эмпатию к группам, чем к отдельным индивидам. Учёные из Калифорнийского университета и Университета Торонто выяснили, что наш мозг легче обрабатывает эмоции, связанные с одним человеком, чем с коллективом.
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В экспериментах участникам показывали изображения отдельных людей или групп, измеряя их мозговую активность с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). ЭЭГ фиксирует электрические сигналы мозга, помогая понять, как он реагирует на стимулы. Результаты показали, что эмпатия к группам требует больше когнитивных усилий, так как мозгу сложнее представить коллектив как единое целое. Это объясняет, почему трагедии одного человека часто вызывают больше сочувствия, чем массовые бедствия.
Учёные также связывают это с эволюцией: наши предки жили в небольших группах, где личные связи были важнее коллективных.