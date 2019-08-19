М.Видео и Эльдорадо начали принимать оплату со смартфонов при помощи QR-кодов

Для пилотного проекта компании подготовили специальное программное обеспечение касс и платёжных терминалов. Сначала кассир вводит на кассовом аппарате сумму покупки. Банк передаёт данные в Национальную систему платёжных карт (НСПК), а она в ответ генерирует уникальный QR-код. Покупатель через приложение сканирует этот код на терминале и подтверждает оплату. Деньги моментально поступают на счёт магазина.

Согласно пресс-релизу, пока попробовать оплату по QR-коду можно только в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве. После окончания тестового периода такая возможность появится во всех магазинах обеих сетей.