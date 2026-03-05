М.Видео начала продажи HUAWEI FreeBuds Pro 5, настроенных в консерватории в Москве

М.Видео начала продажи HUAWEI FreeBuds Pro 5, настроенных в консерватории в МосквеС улучшенным звуком и шумоподавлением
© HUAWEI
Наушники оснащены двумя динамиками. Поддерживается передача аудио высокого качества без потерь при подключении к совместимым устройствам HUAWEI.
В настройке звучания участвовал звукорежиссёр консерватории Владислав Крылов. Пользователям доступны два режима: «Универсальное звучание» — для повседневного прослушивания, и «Концертное звучание» — с более естественной и детальной подачей музыки.
Система активного шумоподавления автоматически подстраивается под окружающую обстановку. Три микрофона обеспечивают передачу голоса.
Наушники стали легче и компактнее, доступны четыре размера амбушюр. Футляр тоже уменьшился в размерах и получил обновлённый дизайн. Модель представлена в четырёх цветах: песочный, белый, серый и тёмно-синий.
Цена в М.Видео — 16 999 рублей. До 6 апреля действует скидка 2 000 рублей.