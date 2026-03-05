М.Видео начала продажи HUAWEI FreeBuds Pro 5, настроенных в консерватории в Москве

Наушники оснащены двумя динамиками. Поддерживается передача аудио высокого качества без потерь при подключении к совместимым устройствам HUAWEI.

В настройке звучания участвовал звукорежиссёр консерватории Владислав Крылов. Пользователям доступны два режима: «Универсальное звучание» — для повседневного прослушивания, и «Концертное звучание» — с более естественной и детальной подачей музыки.