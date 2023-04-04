М.Видео открыла новый формат компактных магазинов

М.Видео открыла новый формат компактных магазиновТак компания сэкономит
Сеть «М.Видео-Эльдорадо» запускает новый формат магазинов электроники под названием «М.Компакт». Они будут иметь площадь 500–600 кв. м вместо стандартных 1000–1500 кв. м и использовать вертикальное торговое оборудование.
Фото: М.Видео
Компания уже открыла три таких магазина в Москве, Зеленодольске и Казани и планирует открыть ещё как минимум семь в разных регионах. Ассортимент в магазинах «М.Компакт» будет сопоставим с ассортиментом стандартных магазинов.
Новый формат позволит сети снизить затраты на аренду и обслуживание торговых площадей, а также повысить эффективность продаж за счёт более выгодной выкладки товаров. Кроме того, компания сможет выходить на новые рынки в райцентрах, где до сих пор не было представительств «М.Видео».
Стандартные магазины электроники строились с расчётом на то, что компании уровня Apple и Samsung будут финансировать создание в них бренд-зон. Теперь это стало неактуально.