М.Видео открыла новый формат компактных магазинов

Компания уже открыла три таких магазина в Москве, Зеленодольске и Казани и планирует открыть ещё как минимум семь в разных регионах. Ассортимент в магазинах «М.Компакт» будет сопоставим с ассортиментом стандартных магазинов.

Новый формат позволит сети снизить затраты на аренду и обслуживание торговых площадей, а также повысить эффективность продаж за счёт более выгодной выкладки товаров. Кроме того, компания сможет выходить на новые рынки в райцентрах, где до сих пор не было представительств «М.Видео».

Стандартные магазины электроники строились с расчётом на то, что компании уровня Apple и Samsung будут финансировать создание в них бренд-зон. Теперь это стало неактуально.