М.Видео открыла предзаказы новых часов Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Watch9

Galaxy Watch Ultra2 получили титановый корпус, AMOLED-экран с пиковой яркостью 5000 нит, процессор Snapdragon Wear Elite, 64 ГБ встроенной памяти и батарею на 800 мАч. Среди новых функций отмечается режим трейлраннинга с анализом рельефа, советы по восполнению жидкости во время бега и специальные режимы для дайвинга.

Galaxy Watch9 уже более универсальная модель для повседневного ношения. Доступны в двух размерах корпуса, 40 и 44 мм. Оснащены тем же процессором, AMOLED-экраном с яркостью до 3000 нит и поддержкой быстрой зарядки.

Обе модели часов анализируют сон, отслеживают признаки апноэ, оценивают состояние сердца и сосудов, дают персональные советы по тренировкам и восстановлению.

Обе модели работают на Wear OS 7 с фирменным интерфейсом Samsung, поддерживают Bluetooth, Wi-Fi, NFC и GPS. Совместимы со смартфонами на Android 13 и выше.

Цены в М.Видео:

Galaxy Watch9 40 мм — 28 999 рублей.

Galaxy Watch9 44 мм — 30 999 рублей.

Galaxy Watch Ultra2 — 49 999 рублей.

До 27 сентября на Galaxy Watch9 действует скидка 2000 рублей