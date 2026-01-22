М. Видео собрала 19 млн рублей на лечение детей в рамках акции «Добрые игрушки»

Наука и технологии
М. Видео подвела итоги ежегодной новогодней благотворительной акции «Добрые игрушки». Мероприятие проходило с середины ноября по середину января во всех магазинах М. Видео и Эльдорадо.
За два месяца покупатели приобрели 147,5 тысячи специальных праздничных игрушек. На эти цели было собрано 19,1 миллиона рублей. Все средства будут направлены фонду «Красивые дети в красивом мире» на дорогостоящие операции, лечение и реабилитацию детей с челюстно-лицевыми патологиями и нарушениями слуха. Также часть денег пойдет на природоохранные проекты.

Акция проходит уже девятый год и стала традицией. За все время ее существования помощь получили почти 400 детей.

В этом году дизайн игрушек был посвящен защите природы и изображал животных — символы проектов фонда.

