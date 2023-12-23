Магазин Apple, где раньше была их штаб-квартира, закрывает свои двери навсегда

Закрытие знаменует конец эпохи, оставляя поклонникам последний шанс заполучить эксклюзивные памятные вещи Apple, включая такие уникальные предметы, как футболки, бутылки для воды, кружки и блокноты. Магазин Infinite Loop, известный своими уникальными коллекциями, отличался от других магазинов Apple, что придавало его предложениям сентиментальную ценность.

Apple уверяет, что сотрудники магазина Infinite Loop будут плавно переведены на другие должности в компании.

В то время как Apple прощается с еще одной торговой достопримечательностью, покупатели и коллекционеры стремятся заполучить последние сокровища Infinite Loop до того, как его двери закроются в последний раз.