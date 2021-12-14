Магнит будет подбирать акционные товары отдельно для каждого покупателя

Сообщается, что «Магнит» намерен разбить покупателей на тысяч сегментов. Каждому будут предоставляться наиболее подходящие акции. Внедрение этого инструмента запланировано на 2022 год.

Для создания персонализированных предложений «Магнит» будет использовать данные программы лояльности магазина. На конец третьего квартала 2021 года в ней насчитывалось почти 55 млн держателей карт лояльности. В результате самообучающиеся алгоритмы буду подбирать для покупателей подходящие продукты, скидки, купоны, бонусы. Новости об этом будут приходить пользователям через мобильное приложение, push-уведомления, смс-рассылку и т.д.

«Магнит» намерен активно сотрудничать с поставщиками по созданию персонализированных предложений, совместно поддерживать их промо и повышать продажи товаров.