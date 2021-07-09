«Магнит» определит удовольствие людей от вкуса еды с помощью компьютера

Первый проект «Умная дегустация» использует нейросеть, которая анализирует вкусовые и послевкусовые эмоции. Она может определить, от вкуса какого продукта покупатели чаще всего получали удовольствие.

Второй проект — сервис для бесконтактной аренды инструмента и строительного оборудования. Третий предлагает систему Haut.AI, которая анализирует состояние кожи покупателя и рекомендует нужную косметику.

Ещё один проект позволит проводить торги, на которых будут сбывать овощи и фрукты нетоварного вида. Также «Магнит» выбрал проект «Ронави», в котором используются логистические роботы для автоматизации работы в распределительных центрах и на предприятиях.