«Магнит» определит удовольствие людей от вкуса еды с помощью компьютера

Наука и технологии
Сегодня в 12:01
«Магнит» определит удовольствие людей от вкуса еды с помощью компьютераА ещё внедрит логистических роботов
Розничная сеть «Магнит» провела акселератор MGNTech в партнёрстве с Фондом «Сколково» и выбрала восемь интересных технологических проектов. Среди них система, определяющая удовольствие от вкуса еды, и персонализированный подбор косметики на основе искусственного интеллекта.
Первый проект «Умная дегустация» использует нейросеть, которая анализирует вкусовые и послевкусовые эмоции. Она может определить, от вкуса какого продукта покупатели чаще всего получали удовольствие.
Второй проект — сервис для бесконтактной аренды инструмента и строительного оборудования. Третий предлагает систему Haut.AI, которая анализирует состояние кожи покупателя и рекомендует нужную косметику.
Ещё один проект позволит проводить торги, на которых будут сбывать овощи и фрукты нетоварного вида. Также «Магнит» выбрал проект «Ронави», в котором используются логистические роботы для автоматизации работы в распределительных центрах и на предприятиях.