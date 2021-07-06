Наука и технологии
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«Магнит» придумал магазинные весы, которые сами опознают сорта овощей и фруктов

Не нужно запоминать номер товара
Сеть магазинов «Магнит» начала тестировать умные весы самообслуживания, способные распознавать продукты под внешнему виду. Покупателю не придётся самостоятельно выбирать вид товара.
«Магнит» придумал магазинные весы, которые сами опознают сорта овощей и фруктов

Весы тестируются в Краснодарском крае, в шести супермаркетах в Краснодаре, Ейске и Туапсе. Устройство обладает камерой, которая фотографирует размещённые на весах продукты. Специальная нейросеть анализирует изображение и определяет сорт овощей и фруктов. Покупателю остаётся выбрать правильный вариант.

Точность распознавания продуктов нейросетью составляет примерно 95%. Этот показатель будет повышаться. Система может распознавать товары даже в полиэтиленовом пакете или сетке. Помимо овощей и фруктов программа «угадывает» конфеты, замороженные овощи и фрукты, полуфабрикаты, морепродукты, снеки. Всего система запрограммирована на 200-250 позиций.