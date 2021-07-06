«Магнит» придумал магазинные весы, которые сами опознают сорта овощей и фруктов

Наука и технологии
Сегодня в 16:35
«Магнит» придумал магазинные весы, которые сами опознают сорта овощей и фруктовНе нужно запоминать номер товара
Сеть магазинов «Магнит» начала тестировать умные весы самообслуживания, способные распознавать продукты под внешнему виду. Покупателю не придётся самостоятельно выбирать вид товара.
Весы тестируются в Краснодарском крае, в шести супермаркетах в Краснодаре, Ейске и Туапсе. Устройство обладает камерой, которая фотографирует размещённые на весах продукты. Специальная нейросеть анализирует изображение и определяет сорт овощей и фруктов. Покупателю остаётся выбрать правильный вариант.
Точность распознавания продуктов нейросетью составляет примерно 95%. Этот показатель будет повышаться. Система может распознавать товары даже в полиэтиленовом пакете или сетке. Помимо овощей и фруктов программа «угадывает» конфеты, замороженные овощи и фрукты, полуфабрикаты, морепродукты, снеки. Всего система запрограммирована на 200-250 позиций.