Магнитные бури на Земле будут постепенно слабеть — ученый РАНСкоро выдохнем
Количество и сила магнитных бурь на Земле в ближайшие годы начнут снижаться. Об этом сообщил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и доцент РУДН, пишет ТАСС. По его словам, Солнце сейчас постепенно входит в фазу уменьшения активности, и этот процесс продолжится примерно пять лет.
Максимум солнечной активности, по оценкам ученых, пришелся на прошлый год. Средняя продолжительность солнечного цикла составляет около 11 лет, после чего активность Солнца снижается.
СМИ отметили, что 2025 год может стать рекордным по количеству и силе магнитных бурь, так как в последние два года наблюдались экстремальные события подряд — впервые за 20 лет.
Ученый однако подчеркнул, что даже в период низкой активности возможны сильные всплески солнечной энергии, которые могут вызвать магнитные бури. Но предсказать точное поведение Солнца пока невозможно.