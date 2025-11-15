Максимум солнечной активности, по оценкам ученых, пришелся на прошлый год. Средняя продолжительность солнечного цикла составляет около 11 лет, после чего активность Солнца снижается.

СМИ отметили, что 2025 год может стать рекордным по количеству и силе магнитных бурь, так как в последние два года наблюдались экстремальные события подряд — впервые за 20 лет.

Ученый однако подчеркнул, что даже в период низкой активности возможны сильные всплески солнечной энергии, которые могут вызвать магнитные бури. Но предсказать точное поведение Солнца пока невозможно.