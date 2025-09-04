Магнитные бури за прошлый год стали самыми сильными за 20 лет

Учёные отметили, что вспышки на Солнце достигали уровня, близкого к X10 — это крайне мощные выбросы энергии. С начала этого года солнечная активность постепенно росла: с мая она увеличилась почти на 70% и вернулась к значениям начала 2024-го.

Как вы помните, магнитные бури могут влиять на работу спутников, радиосвязь и энергосети, а также усиливать северное сияние, делая его видимым в широтах, где обычно оно не появляется. Так, 2 сентября на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. В результате их воздействия в северных странах мира наблюдались полярные сияния. Зона сияний охватила Канаду и Скандинавию, в северо-западных регионах России тоже стало возможно увидеть это природное явление.

Учёные продолжают следить за активностью Солнца.