Магниты помогли 3D-принтерам преодолеть ограничения в скорости печати

Максимальная скорость печати составляет 800 мм/с, а максимальное ускорение - 22 000 мм/с. Magneto X превосходит современные принтеры Core XY. Компания Peopoly активно поддерживает сообщество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом, поддерживая прошивки Klipper и OrcaSlicer.

Кроме того, принтер совместим с соплами V6 от E3D, что говорит об открытости для пользовательских модификаций.

Компания заверяет пользователей в том, что Magneto X может использоваться самостоятельно, без использования облачных систем, и гарантирует конфиденциальность данных клиентов.