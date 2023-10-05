Магниты помогли 3D-принтерам преодолеть ограничения в скорости печати

Магниты помогли 3D-принтерам преодолеть ограничения в скорости печатиДо 800 мм/с
Peopoly представила на фестивале East Coast RepRap свой инновационный прототип 3D-принтера Magneto X. Он может похвастаться впечатляющим объемом рабочей поверхности 400 x 300 x 300 мм и потрясающей скоростью печати - до 800 мм/с. Отличительной особенностью принтера является использование магнитных линейных двигателей, которые обычно применяются в станках с ЧПУ.
Максимальная скорость печати составляет 800 мм/с, а максимальное ускорение - 22 000 мм/с. Magneto X превосходит современные принтеры Core XY. Компания Peopoly активно поддерживает сообщество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом, поддерживая прошивки Klipper и OrcaSlicer.
Кроме того, принтер совместим с соплами V6 от E3D, что говорит об открытости для пользовательских модификаций.
Компания заверяет пользователей в том, что Magneto X может использоваться самостоятельно, без использования облачных систем, и гарантирует конфиденциальность данных клиентов.