Майнеры начали срочно сбывать видеокарты с помощью сексуализированных девушек-моделей

Как пишет издание Hardware Times, некоторые особо предприимчивые майнеры начали продавать видеокарты, используя фотографии откровенно одетых (а иногда и раздетых) девушек-подростков. Проблема в том, что эти бывшие в употреблении графические ускорители находятся явно не в лучшем состоянии, и их приобретение может быть неразумным поступком. Тем не менее находятся покупатели, которые клюют на красивую картинку в объявлении.