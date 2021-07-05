Майнеры начали срочно сбывать видеокарты с помощью сексуализированных девушек-моделей

Наука и технологии
Сегодня в 17:37
Майнеры начали срочно сбывать видеокарты с помощью сексуализированных девушек-моделейНо покупка такой видеокарты может быть плохим решением
В Китае усилили давление на майнеров и владельцев криптовалюты, курс упал, и потому многие «добытчики» цифровых монет решили отказаться от этого дела. Они стали распродавать оборудование, а чтобы оно быстрее расходилось, привлекли девушек-моделей.
Как пишет издание Hardware Times, некоторые особо предприимчивые майнеры начали продавать видеокарты, используя фотографии откровенно одетых (а иногда и раздетых) девушек-подростков. Проблема в том, что эти бывшие в употреблении графические ускорители находятся явно не в лучшем состоянии, и их приобретение может быть неразумным поступком. Тем не менее находятся покупатели, которые клюют на красивую картинку в объявлении.
Hardware Times
Кстати, аналитики уже заметили, что цены на видеокарты стали падать. К августу они прогнозируют, что стоимость графических ускорителей снизится до рекомендованной.