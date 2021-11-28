Майнеры пострадали из-за энергетического кризиса

По данным Financial Times, спрос на электроэнергию в Казахстане с начала 2021 года вырос примерно на восемь процентов. Это много, учитывая средний ежегодный рост на 1-2 процента. При этом по оценкам специалистов, более 87 849 «энергоёмких» майнинг-ферм перебрались из Китая в Казахстан. Сейчас страна занимает второе место — сразу после США — по популярности для майнинга.

В прошлом месяце эе три важнейшие угольные электростанции Казахстана были аварийно закрыты. Для смягчения последствий перебоев в подаче электроэнергии в Казахстане решили нормировать электроэнергию 50 криптомайнерам, зарегистрированным государством. Однако в стране есть и незарегистрированные добытчики криптовалюты.