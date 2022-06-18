Майнинг биткоинов использует в 56 раз меньше электричества, чем банковская индустрия

"Мы показали, что Bitcoin потребляет в 56 раз меньше энергии, чем классическая (банковская, – прим. ред.) система, и что даже на уровне одной транзакции транзакция криптовалюты оказывается в 1-5 раз более энергоэффективной", заявляют авторы работы.

Согласно данным отчета, общее энергопотребление классической платежной системы составляет 4,981 ТВтч/год, она поддерживает 3,14 триллиона транзакций в год и использует 1,58 кВтч на транзакцию. С учетом системы Lightning, майнинг и использование биткоина получается гораздо выгоднее и эффективнее. Так, с Lightning общее потребление энергии в год составляет 88,95 ТВтч, в год может быть проведено 31,54 триллиона транзакций, а каждая транзакция потребляет всего 0,00282 кВтч. Это означает, что система может обрабатывать гораздо больше транзакций, чем нынешняя банковская система, и потреблять гораздо меньше энергии, заявляют авторы работы.