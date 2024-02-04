Майнинг биткоинов в США потребляет больше 2% всей электроэнергии страны

Причиной такого всплеска стали крупные майнинговые установки, привлеченные низкими тарифами на электроэнергию. После того как Китай ввел ограничения на криптовалюты, США превратились в крупный центр: по оценкам, их доля в мировом майнинге биткоинов подскочила с 3% в 2020 году до почти 38% в 2022 году.

Обеспокоенная этой «новой крупной нагрузкой» на энергосистему, EIA запустила ежемесячный анализ операций с биткоинами в 2024 году. Они определили 137 операторов майнинга, и 101 ответили, показав, что при полной мощности их объекты будут потреблять 2,3% от среднего спроса на электроэнергию в США.