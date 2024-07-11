Наука и технологии
Опубликовано 11 июля 2024, 22:30
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Майнинг биткоинов в Техасе привел к проблемам здоровья населения

И воздействию на окружающую среду
В Грэнбери, штат Техас, жители испытывают серьезные проблемы со здоровьем и нарушением экологии после появления предприятия по добыче биткоинов, пишет Time. Сара Розенкранц, 43-летняя владелица бизнеса, страдала от сильной мигрени, продолжавшейся пять дней, и описала боль как "худшую, чем при родах". Ее 5-летняя дочь Индиго страдала от боли в ушах и инфекций. Многие другие жители сообщили о похожих симптомах, включая головокружение, учащенное сердцебиение и тошноту.
Майнинг биткоинов в Техасе привел к проблемам здоровья населения
© Ferra

Причина? Постоянный гул от майнинговой фермы, превышающий установленный законом уровень шума, что приводит к стрессу и недосыпанию. ЛОР Салим Бхалу отмечает значительное увеличение числа пациентов с симптомами, потенциально связанными с "шумовым загрязнением". Местные животные также страдают от этого: есть сообщения о том, что у собак развивается тревожность, а куры перестают нести яйца.

Marathon Digital Holdings, компания, владеющая майнинг-фермой, планирует внедрить систему иммерсионного охлаждения для снижения уровня шума, но пока не решает эту проблемы, пишут СМИ.

А пока жильцы по-прежнему находятся в смятении, сталкиваясь с постоянными проблемами со здоровьем и ухудшением состояния окружающей среды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Time
Автор:Максим Многословный
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