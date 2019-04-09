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Майнинг криптовалют объявили преступлением

В Китае добычу цифровых валют запретят
Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики (КНР) опубликовала новую версию списка отраслей, которые нужно поощрять, ограничивать или запретить. Добычу криптовалют, в том числе биткойна, ведомство предлагает запретить.

Перед принятием окончательного решения комиссия собирается выслушать общественное мнение. В случае, если запрет поддержат, майнинговые фермы в стране будут закрыты, а продажа оборудования для добычи криптовалют станет незаконной.

Сроки обсуждения законопроекта установлены до 7 мая. Напомним, Китай давно известен своим негативным отношением к криптовалютной сфере. С 2017 года в стране запрещены ICO (первичное размещение токенов) и криптовалютные эйрдропы. Также интересно, что крупнейшие производители майнингового оборудования, в частности, Bitmain, находятся именно в Китае.

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