Майнинг криптовалют объявили преступлением

Перед принятием окончательного решения комиссия собирается выслушать общественное мнение. В случае, если запрет поддержат, майнинговые фермы в стране будут закрыты, а продажа оборудования для добычи криптовалют станет незаконной.

Сроки обсуждения законопроекта установлены до 7 мая. Напомним, Китай давно известен своим негативным отношением к криптовалютной сфере. С 2017 года в стране запрещены ICO (первичное размещение токенов) и криптовалютные эйрдропы. Также интересно, что крупнейшие производители майнингового оборудования, в частности, Bitmain, находятся именно в Китае.