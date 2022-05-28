Майнинг в России расходует больше электричества, чем сельское хозяйство

Знаете, сколько приходится на долю майнинга в общей карте электрической генерации в нашей стране? А я вам скажу: больше 2%. Это больше, чем расходы электрической энергии на сельское хозяйство. Мы не можем не признавать майнинг в этом смысле деятельностью промышленной или отраслью