Майнинг в России расходует больше электричества, чем сельское хозяйство

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Майнинг в России расходует больше электричества, чем сельское хозяйствоРынок необходимо “обелять”
На майнеров криптовалют приходится более 2% от всего объема потребляемой в России электроэнергии. Это, кстати, больше, чем у сельского хозяйства. Замглавы Минпромторга Василий Шпак считает, что рынок необходимо "обелять" и регулировать.
Об этом он рассказал в ходе выступления на дискуссионной площадке "Единой России" по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов.
Знаете, сколько приходится на долю майнинга в общей карте электрической генерации в нашей стране? А я вам скажу: больше 2%. Это больше, чем расходы электрической энергии на сельское хозяйство. Мы не можем не признавать майнинг в этом смысле деятельностью промышленной или отраслью
Василий Шпак
Замглавы Минпромторга
Шпак отметил, что майнинг в России все еще находится в “серой зоне” – он не облагается налогами и создает риски для людей, которые им занимаются. Именно поэтому он считает, что эту деятельность вполне можно "обелить, регулировать, сделать понятной и прозрачной для государства”.