Майнинг в России уже скоро могут начать регулировать

Майнинг в России уже скоро могут начать регулироватьИ даже разрешить продажу “крипты” на зарубежных площадках
Криптовалюты в России уже давно находятся в “подвешенном” состоянии, но все может наконец измениться. Так, Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который, в случае принятия, будет регулировать процедуру майнинга цифровых валют и их продажу. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.
Если законопроект примут, то с 1 января 2023 года майнерам будет предложено два варианта продажи добытой криптовалюты:
Через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании.
Через специальную российскую площадку, которая будет создана в рамках экспериментального правового режима.
Но, сам собой, есть определенные нюансы. Так, и в том, и в другом случае потребуется уведомлять о сделке Федеральную налоговую службу (ФНС). Помимо этого, будет установлен запрет на рекламу криптовалюты. Требования к деятельности физ- и юрлицам, которые осуществляют майнинг, будет устанавливать правительство по согласованию с Центробанком.