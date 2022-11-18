Майнинг в России уже скоро могут начать регулировать

Если законопроект примут, то с 1 января 2023 года майнерам будет предложено два варианта продажи добытой криптовалюты:

Через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании.

Через специальную российскую площадку, которая будет создана в рамках экспериментального правового режима.

Но, сам собой, есть определенные нюансы. Так, и в том, и в другом случае потребуется уведомлять о сделке Федеральную налоговую службу (ФНС). Помимо этого, будет установлен запрет на рекламу криптовалюты. Требования к деятельности физ- и юрлицам, которые осуществляют майнинг, будет устанавливать правительство по согласованию с Центробанком.