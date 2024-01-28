Майнинговые компании на волне хайпа перешли к генеративному ИИ

Инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT, требуют тысяч графических процессоров для обработки больших объемов данных. Nvidia сравнила GPU с редкоземельными металлами для ИИ, заявив, что они «основополагающие» для его сегодня.

Однако для работы всего этого оборудования требуется значительное количество энергии. По оценкам французской энергетической компании Schneider Electric, потребление энергии при обучении ИИ эквивалентно потреблению энергии небольшой страны.

В августе Institutional Investor сообщил, что «копеечная» компания Applied Sciences в апреле 2022 года переименовала себя в компанию по хостингу майнеров биткоинов под названием Applied Bitcoin, но к ноябрю 2022 года — возможно, почувствовав сдвиг в инвестициях — переименовала себя в Applied Digital, сделав акцент на ИИ.

В целом «бум ИИ» создает новый ландшафт для технологических компаний. Те, кто сможет адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и при этом не отставать в вопросах экологии, будут иметь все шансы на успех.