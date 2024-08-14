Майонез помог ученым изучить термоядерный синтез

Плазма, высокозаряженное состояние материи, образующееся при столкновениях атомов, имеет решающее значение для достижения практической термоядерной энергии. Однако создание и контроль плазмы при необходимых температурах остается серьезной проблемой.

Команда Университета Лехай под руководством инженера-механика Ариндама Банерджи исследует инерционный термоядерный синтез — метод, при котором топливные капсулы нагреваются до экстремальных температур для получения плазмы. Чтобы смоделировать поведение плазмы в условиях стресса, они обратились к майонезу, который при воздействии градиентов давления течет подобно плазме.

Исследователи создали лабораторию турбулентного смешивания — устройство, предназначенное для быстрого взбивания майонеза до тех пор, пока он не станет имитировать поведение, подобное плазме. Этот процесс показывает, как приправа переходит в различные фазы — твердую, эластичную и текучую — при различных условиях напряжения.

Хотя этот эксперимент не воспроизводит плазму в точности, он дает представление о том, как материалы ведут себя в подобных условиях напряжения.