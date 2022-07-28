Макаки терроризируют жителей Японии

"Я никогда не видел ничего подобного за всю свою жизнь", - заявил в среду AP городской чиновник Масато Сайто. Ситуация настолько ухудшилась, что мэрия Ямагути создала специальное подразделение для отлова и усыпления приматов.

Пока что серьезных травм не было, но у жертв были царапины и укусы по всему телу, согласно репортажу CNN. Число подтвержденных нападений увеличилось в два раза менее чем за неделю. Обезьяны нападают на людей всех возрастов, от малышей до пожилых. "Они очень умны, и, как правило, подкрадываются и нападают сзади, часто хватая вас за ноги", - сказал Сайто.

При столкновении с обезьяной эксперты советуют вести себя так: не смотрите им в глаза, сделайте себя как можно больше, например, распахните пальто, а затем отступите как можно спокойнее, не делая резких движений.