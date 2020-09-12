«Макдоналдс» открыл первый в мире ресторан с нулевым потреблением электричества

Общая площадь ресторана составляет 745 квадратных метров. На них расположены кухня, зона выдачи заказов, обеденная зона, автокафе, крытая терраса и другие. Здание имеет крышу V-образной формы. Она покрыта солнечными панелями. По расчётам, они будут генерировать 704,7 тысяч кВт⋅ч в год. Помимо этого, по всему зданию установлены фотоэлектрические стеклянные панели.

Вопрос с регулированием температуры тут решён тоже необычно. 65% дней в году ресторан обходится естественной вентиляцией. Когда нужно включить кондиционер, срабатывают автоматические окна-жалюзи.

Снаружи стены «Макдоналдса» покрыты живыми растениями, которые очищают воздух и удерживают влагу.