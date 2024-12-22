Малайзия возобновит поиски пропавшего 10 лет назад рейса MH370

Министр транспорта Энтони Локе подтвердил это решение, подчеркнув, что правительство стремится помочь семьям погибших. Поисками в южной части Индийского океана займется геологоразведочная компания Ocean Infinity. Компания будет работать по принципу «нет находки — нет вознаграждения», получая до 70 миллионов долларов, если будут найдены значительные обломки.

Поиски охватят новую территорию площадью 15 000 квадратных километров, хотя точное местоположение пока не разглашается. Ранее Ocean Infinity уже безуспешно искала самолет в 2018 году.

Обломки, связанные с MH370, на протяжении многих лет выбрасывало на берег в Африке и на островах Индийского океана, но основные обломки до сих пор не обнаружены.

Семьи погибших, в том числе 150 китайских пассажиров, давно требуют ответов и компенсации.