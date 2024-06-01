«Мальчик, близкий к женитьбе»: найден новый вид динозавров

В исследовании, опубликованном в журнале Acta Palaeontologica Polonica, обнаружена единственная окаменелость задней ноги, относящаяся к позднему триасовому периоду (210 миллионов лет назад). Несмотря на ограниченное количество останков, уникальные особенности костей отличают Musankwa sanyatiensis от других динозавров той же эпохи.

Этот растительноядный динозавр, вес которого оценивается примерно в 390 кг, принадлежал к группе Sauropodomorpha, известной своим двуногим положением и длинной шеей. Интересно, что он оказался тесно связан с динозаврами, найденными в Южной Африке и Аргентине.

Musankwa переводится как «мальчик, близкий к женитьбе». Он стал первым динозавром, найденным в бассейне Средней Замбези в Зимбабве за последние 50 лет. Это подчеркивает важность продолжения исследований в Африке, где окаменелости динозавров зачастую представлены недостаточно по сравнению с другими регионами.