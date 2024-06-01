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Наука и технологии
Опубликовано 01 июня 2024, 10:30
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«Мальчик, близкий к женитьбе»: найден новый вид динозавров

Musankwa sanyatiensis
Благодаря открытию на берегах озера Кариба в Зимбабве был обнаружен новый вид динозавров — Musankwa sanyatiensis. Эта находка — всего лишь четвертый вид динозавров, найденный в этой стране, — проливает свет на доисторическое прошлое региона и подчеркивает потенциал дальнейших палеонтологических открытий, пишут ученые.
«Мальчик, близкий к женитьбе»: найден новый вид динозавров
© Ferra

В исследовании, опубликованном в журнале Acta Palaeontologica Polonica, обнаружена единственная окаменелость задней ноги, относящаяся к позднему триасовому периоду (210 миллионов лет назад). Несмотря на ограниченное количество останков, уникальные особенности костей отличают Musankwa sanyatiensis от других динозавров той же эпохи.

Этот растительноядный динозавр, вес которого оценивается примерно в 390 кг, принадлежал к группе Sauropodomorpha, известной своим двуногим положением и длинной шеей. Интересно, что он оказался тесно связан с динозаврами, найденными в Южной Африке и Аргентине.

Musankwa переводится как «мальчик, близкий к женитьбе». Он стал первым динозавром, найденным в бассейне Средней Замбези в Зимбабве за последние 50 лет. Это подчеркивает важность продолжения исследований в Африке, где окаменелости динозавров зачастую представлены недостаточно по сравнению с другими регионами.