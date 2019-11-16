Мальчик делал домашние задания на смартфонах в магазине из-за бедности в стране

Мальчика поймали, когда он работал за смартфоном Samsung. Сотрудники магазина предложили ему сменить устройство на планшет. Школьник испугался, но объяснил, что ему нужно всего десять минут на выполнение задания. Столько времени ему и дали.

Как позже выяснили журналисты, в школе мальчика обучаются 278 человека, а вот планшетов для занятий в учебном заведении всего 12. Кроме того, школьный совет запрещает пользоваться интернетом постоянно и регулирует доступ к нему. Дома у школьника интернета тоже нет.

После того, как видео с мальчиком разошлось по сети, Samsung решила подарить ему два планшета. В связи с этой историей многие бразильцы рассказали, что не могут позволить себе интернет или компьютеры из-за их высокой стоимости. Так минимальная зарплата в Бразилии составляет 1000 реалов, а недорогой компьютер стоит 600 реалов.