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Мальчик делал домашние задания на смартфонах в магазине из-за бедности в стране

В итоге ему подарили планшеты
Сотрудники бразильского магазина техники заметили в помещении мальчика, который выполнял домашнее задание по географии с помощью выставленного на продажу смартфона. После того, как об истории узнали в соцсетях, специалисты решили подарить ребёнку два планшета.

Мальчика поймали, когда он работал за смартфоном Samsung. Сотрудники магазина предложили ему сменить устройство на планшет. Школьник испугался, но объяснил, что ему нужно всего десять минут на выполнение задания. Столько времени ему и дали.

Как позже выяснили журналисты, в школе мальчика обучаются 278 человека, а вот планшетов для занятий в учебном заведении всего 12. Кроме того, школьный совет запрещает пользоваться интернетом постоянно и регулирует доступ к нему. Дома у школьника интернета тоже нет.

После того, как видео с мальчиком разошлось по сети, Samsung решила подарить ему два планшета. В связи с этой историей многие бразильцы рассказали, что не могут позволить себе интернет или компьютеры из-за их высокой стоимости. Так минимальная зарплата в Бразилии составляет 1000 реалов, а недорогой компьютер стоит 600 реалов.