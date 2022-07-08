Маленькие "ручки тираннозавра" обнаружили еще у одного вида динозавра

Результаты исследования показали, что T. rex и M. gigas пришли к крошечным рукам совершенно независимо друг от друга. M. gigas вымер почти за 20 миллионов лет до того, как T. rex стал видом, так еще и на эволюционном древе они находятся очень далеко друг от друга. "Между ними нет прямой связи", - говорит один из авторов открытия. Они считают, что наличие крошечных рук каким-то образом обеспечило двум динозаврам некое преимущество в выживании.

На скелете видны крупные мышечные вставки и полностью развитые грудные обхваты, так что на руках были сильные мышцы, отмечают ученые. Это доказывает, что руки уменьшились не потому, что они были для них бесполезны.

Из предыдущих исследований группа ученых установила, что у таких динозавров, как M. gigas и T. rex, чем больше была голова, тем меньше становились руки. Они определенно не были полезны для охоты, поскольку "действия, связанные с хищничеством, скорее всего, выполнялись головой", - утверждают археологи. "Возможно, они использовали руки для репродуктивного поведения, например, держали самку во время спаривания или поддерживали себя, чтобы встать на ноги после падения".

Команда также обнаружила, что череп M. gigas был украшен гребнями, бороздами, бугорками и небольшими роговыми наростами.