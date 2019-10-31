Маленького робота научили двигаться по-человечески

HERMES расшифровывается как Highly Efficient Robotic Mechanisms and Electromechanical Systems (Высокоэффективные роботизированные механизмы и электромеханические системы). Специальный интерфейс передаёт роботу движения человека. Система считывает прыжки и ходьбу с помощью датчиков. Интересно, что оператор получает обратную связь, как бы «чувствуя» движения робота.

Благодаря технологии автомат может производить действия, ранее ему недоступные. Например, налить чай в чашку или колоть дрова топором. Чтобы у робота не возникали проблемы с балансом, инженеры создали его уменьшенную копию. Высота её составляет примерно треть среднего роста взрослого человека.

Пока технология не совершенна и требует доработки. Проблемы такие: для работы необходимо подключать множество проводов, при передаче сигнала возникают задержки, а система может распознавать лишь базовые движения.