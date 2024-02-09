Мало того, что у дверного звонка Ring есть подписка, так она еще и подорожала

Это произошло вслед за аналогичным повышением цен у конкурентов, таких как Arlo и Google Nest, что вызвало обеспокоенность по поводу доступности на рынке домашних систем безопасности. Хотя повышение цен у Ring меньше, оно не сопровождается новыми функциями, в результате чего пользователи чувствуют себя «ущемленными» без дополнительных преимуществ.

Если вы подписаны на тарифный план Ring Protect Basic с одной камерой, то с 11 марта вам придется платить на 1 доллар в месяц или на 10 долларов в год больше. Без подписки вы сможете только просматривать прямые трансляции и получать оповещения о движении рядом с камерой, потеряв доступ к истории записанных видео.

Эксперты советуют рассмотреть альтернативные бренды с более низкой стоимостью или возможностью локального хранения данных. Если подписка — ваш единственный выбор, тщательно сравните тарифные планы и будьте готовы к потенциальному повышению цен в будущем.