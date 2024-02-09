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Наука и технологии
Опубликовано 09 февраля 2024, 23:22
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Мало того, что у дверного звонка Ring есть подписка, так она еще и подорожала

Оставляя пользователям меньше возможностей
Ring следует тенденции повышения цен на подписку. С 11 марта 2024 года самый дешевый тарифный план Ring Protect Basic подорожает с 3,99 до 4,99 доллара в месяц или с 39,99 до 49,99 доллара в год.

Это произошло вслед за аналогичным повышением цен у конкурентов, таких как Arlo и Google Nest, что вызвало обеспокоенность по поводу доступности на рынке домашних систем безопасности. Хотя повышение цен у Ring меньше, оно не сопровождается новыми функциями, в результате чего пользователи чувствуют себя «ущемленными» без дополнительных преимуществ.

Если вы подписаны на тарифный план Ring Protect Basic с одной камерой, то с 11 марта вам придется платить на 1 доллар в месяц или на 10 долларов в год больше. Без подписки вы сможете только просматривать прямые трансляции и получать оповещения о движении рядом с камерой, потеряв доступ к истории записанных видео.

Эксперты советуют рассмотреть альтернативные бренды с более низкой стоимостью или возможностью локального хранения данных. Если подписка — ваш единственный выбор, тщательно сравните тарифные планы и будьте готовы к потенциальному повышению цен в будущем.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#цены
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#подписка